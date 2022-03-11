Başkan Güngör BİK Genel Müdürü Duran’ı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi programa katılmak için şehre gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Meclis Üyesi Hanifi Toptaş ve BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Güngör, Duran’a ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e nazik ev sahipliği için teşekkür etti.