Başkan Güngör, bin evlere prestij caddesi yapılacağını Aksu TV’den duyurdu!

Başkan Güngör, Bu kapsamda bu proje içerisinde tramvay güzergahı da belirlendiğini. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlanacağını söyledi.



“Binevler yolu, şehrimizin önemli noktalarından biri. Burada çok sayıda iş yerimiz var ve hemşehrilerimiz bu bölgede yoğun bir şekilde yürüyüş yapıyor. Bu anlamda yürüyüş yollarımızda sorunlar var. Biz burayı yenilemeyi planlıyorduk ama bölgedeki altyapının yenilenme ihtiyacı ortaya çıktı. Bir yenileme yapsak daha sonra altyapı çalışmalarında tekrar bozulması ortaya çıkacaktı. Biz böyle bir durum yaşansın istemiyoruz. Altyapı çalışmaları için hibe destek aldık. İnşallah öncelikle bölgede içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yenileyeceğiz. Ardından NFK Kültür Merkezi’nden Medine Camii’ne kadar olan arteri ilk etapta yenileyeceğiz. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, refüjleri ve şehir mobilyalarıyla bölgeyi prestij caddesine dönüştüreceğiz. Tabi projelerimizi şehrimizin gelecek vizyonuna göre hazırlıyoruz. Bu kapsamda bu projemiz içerisinde tramvay güzergahı da belirlenmiş olacak. Çalışmamız kısa süre içerisinde başlayacak, hayırlı olsun” dedi.