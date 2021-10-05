Başkan Güngör binevler’de muhtarlarla buluştu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesinde Binevler ve bölge mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve meclis üyelerinin katıldığı ziyarette, Binevler Mahalle Muhtarı Lütfü Karaçalı, İstiklal Mahalle Muhtarı Ahmet Kırkgeçit, Akçakoyunlu Mahalle Muhtarı Atilla Kebapçı, Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak ve Saçaklızade Mahalle Muhtarı Ümit Bayrak da yer aldı. Düzenlenen program sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Her fırsat bulduğumuzda hemşehrilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını ve taleplerini alıyoruz. Hizmet kalitesinin artırılması ve ihtiyaçların tespit edilmesi bakımından bu ziyaretler son derece önemli. Bugün de Binevler Mahalle Muhtarımız Lütfü Karaçalı’nın ev sahipliğinde bölgedeki muhtarlarımızla bir araya geldik. Tüm muhtarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.