Başkan Güngör: “Binevler’in Çehresi Değişecek”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Caddesi Yenileme Projesi kapsamında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bir yandan bölgede yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları inşa edilirken bir yandan da altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yürüyüş ve yaya yolu yapımına başlandı. Yaklaşık 70 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje ile yeni altyapıya kavuşacak bölgenin başlatılan üstyapı çalışmalarıyla da çehresi değişecek. Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni yatırımın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

100 Yıl Hizmet Verecek

Başkan Hayrettin Güngör, “Binevler bölgesinde başlattığımız yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bölgemizin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yenilenmesi gerekiyordu. Bunun için ciddi bir finansman sağladık ve derhal altyapı yenileme çalışmalarına başladık. Hamdolsun altyapı yenileme çalışmalarımızda da sona yaklaştık. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Binevler bölgemizin içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları baştan uca yenilenmiş olacak. Bölgedeki kayıp kaçak oranı azalacak ve bu altyapı en az 100 yıl bölgeye hizmet verecek. Altyapı çalışmalarının ardından da cadde ve bulvarlarımızın asfaltı tamamen yenilenecek” diye konuştu.

70 Milyon TL’lik Yatırım

Üstyapı çalışmaları ile ilgili de bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bölgedeki yaya ve yürüyüş yolunun deforme görünümü şehrimize yakışmıyordu. Hemşehrilerimizden yenileme talepleri alıyorduk. Bunu değerlendirdik ve üstyapıda da güzel bir proje hazırladık. Şehrimizde ilk kez bir bulvarda yumuşak zemin yürüyüş yolu inşa edilmiş olacak. Bir yandan da yaya yolu ve refüj düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Yeni aydınlatmaları ve şehir mobilyalarıyla bölgenin çehresi değişecek. Yaklaşık 70 Milyon TL’lik bir yatırım. Çalışmalarımızı etap etap tamamlayıp hemşehrilerimizin beğenisine sunacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.