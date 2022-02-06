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Başkan Güngör: Birliğimiz Daim Olsun

Oda başkanlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm odalarımızla birlikte iş birliği içerisinde birçok proje hayata geçirdik. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 17:02
Başkan Güngör: Birliğimiz Daim Olsun

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Esnaf Odaları Buluşması’na katıldı. Düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Bağımız Çok Güçlü

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Demokratik şekilde esnaf odalarımız bir seçim sürecini daha geride bıraktı. Güven tazeleyen, görevi yeni devralan oda başkanlarımızı tebrik ediyorum. Görevlerini devreden oda başkanlarımıza da şehrimize hizmertlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm odalarımızla birlikte iş birliği içerisinde birçok proje hayata geçirdik. Zor günlerimizde birbirimize destek olduk. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin İnşallah” diye konuştu.

Şehrimizin Turizm Potansiyeli Artıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kahramanmaraş’ımızı nasıl daha güçlü ve güzel bir şehir haline getirebiliriz temeli üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gün geçtikçe şehrimizin özellikle turizm alanında geliştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. İnşallah hayata geçireceğimiz yatırımlar sayesinde şehrimizin turizm altyapısını daha da geliştirerek katma değerini yükseltmek istiyoruz. Bu yıl AK Parti Kadın Kolları Akdeniz Bölge Teşkilat Toplantısına bu yıl şehrimiz ev sahipliği yaptı. Akdeniz Bölgesi’ndeki tüm şehirlerden misafirlerimiz şehrimizi ziyaret etti ve tanıma imkânı buldu. Bu gibi etkinliklerin sayısını artırarak şehrimizin tanıtımına çok büyük katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör şehrimizin tarihi mekânlarında hayata geçirilen dönüşüm projelerinden bahsetti. Bu projeler sayesinde şehrimizin turizm potansiyelinin daha da artacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

#Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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