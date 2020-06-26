Başkan Güngör; ''Bizim imkansızlık diye bir sorunumuz yok''

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil ve beraberindeki heyet ilk önce Pençe Kaplan Harekatında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın Pazarcık ilçesinde bulanan ailesine başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve heyet daha sonra ilçe belediye binasına geçti. Burada bir konuşma yapan Başkan Güngör; “Bir yıldan bu yana bu sorumluluğu ve görevi üstlendik. İhtiyaçlarımızı bir plan dahiline koyduk ve bunları eylemlendirdik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir modeli içerisinde en iyi model olduğunu görüyorum” dedi

BİRLİK OLUNCA GÜZEL İŞLER ÇIKAR

Birlik ve beraberliğin olduğu yerde iş çıkacağını belirten Güngör konuşmasına şöyle devam etti: “Buradan da hem vekillerimize hem teşkilatımıza hem Cumhur İttifakımızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ne, her kademedeki yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimize bütün çalışanlarımıza ve hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz bu birlik ve beraberlik içerisinde aynı şekilde devam ettiğimiz müddetçe aşamayacağımız sorunlar olmadığını da biliyoruz ve inanıyoruz. Bizim imkansızlık diye bir sorunumuz yok. Hem Hükümetimiz hem Büyükşehir hem de ildeki merkezi idari kuruluşlarımız ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bazen umduğumuz takvim şaşabilir. Size göre öncelik farklı olabilir. Bize göre farklı olabilir. Ama bunu ortak akılla yaptığımız zaman işlerin önceliği sıralaması dahilinde ortaya bir eylem planı çıkarıyoruz.

KIRSALDA SORUNUMUZ YOL VE SU

En önemli sorunumuz kırsalda yol su ve kanalizasyon. Bunları öncelik sıralamasına koyduğumuz zaman diyoruz ki, içme suyu ile yolunun bahanesi yok. Bu bizim en önemli önceliğimiz. Diğer sorunlarda tabi ki önemli onlara hayır demiyoruz. Onları da bu sorunları çözdükçe planlarımız ölçüsünde yapıyoruz.

BİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN YOL ARKADAŞIYIZ

Biz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız, onun neferleriyiz. Onun yüzünden hiçbir zaman ümitsizlik görmedim. Biz de aynı şekilde hiçbir zaman hiçbir ümitsizlik göstermeyeceğiz. Bardağın her zaman dolu tarafından bakacağız. Geçmişini görmeyen geleceğini inşa edemez. İyisiyle kötüsüyle geçmişte bizim. Geçmişte yapılanlar da bizim. Her bir görev almış olan arkadaşımıza hangi kademe olursa olsun yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz. Biz de aldığımız bayrağı ne kadar ileriye götürebiliyorsak götüreceğiz.

YILMAZCAN İLE ÖNEMLİ İŞLER YÜRÜTÜYORUZ

Pazarcık belediye Başkanımız İbrahim Yılmazcan ile birlikte bu işleri birlikte yürütüyoruz. teşkilatımız ve Milletvekillerimiz bize yardımcı oluyorlar. Burada çok yoğun bir asfalt talebi var. Kırsal alanları için onların tamamına yakınını giderdik. Şu anda da asfaltlama çalışması devam ediyor. Bu sene Allah'ın izniyle grup yollarımız asfalt sorunumuz kalmayacak. İçme suyu sorununuz giderilecek. Her yıl farklı bir hizmet yapmış olacağız. Millet Konağımız da yine Pazarcık'ta güzel bir mekanda oluşturacağız. Ben tekrar Pazarcık da olmaktan şeref duyarım”

UMUTLANIYORUZ VE YÜREKLENİYORUZ

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’da koordineli çalışmanın önemine değinerek: “Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe belediyelerimizin koordineli çalışmaları oldukça umutlandırıyor ve yüreklendiriyor. Biz zaten Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda gayret ve çabasını biliyoruz. Bu işin koordineli ve istişarede bir şekilde yapıldığında şehrimize nasıl bir artı diğer katacağını hepimizin malumu. Bu çalışmaların hepsi devam edecek sizde görüyorsunuz. Bir pandemi süreci yaşıyoruz birçok hareketimiz çalışmamız programımız sınırlandı. Toplumun sağlığı, kendi sağlığımız gerçekten önemli. Buna rağmen şartları zorlayarak bizler halkımızla kopmadan kurallara da dikkat ederek programlarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Belediye Başkanı Hayrettin Güngör az önce altyapı çalışmalarından bahsetti. Büyükşehir Belediyemizin olmazsa olmazı alt yapı çalışmasıdır. Eğer bir şehrin yolu ve suyu yok ise o şehirde medeniyet konusunda tartışma çıkar. Altyapı konusunda da gerek Büyükşehir belediye başkanımız gerek İlçe belediye başkanımız ellerinden geleni yapmakta”

KUL HAKKI VE YETİM HAKKI YEMEYEN BİR BAŞKANIMIZ VAR

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile 1 yıldan bu yana çalıştıklarını belirterek; “Milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile birlikte 1 yıldır ilçemizde hizmete devam ediyoruz. Bu hizmetleri yerinde görmek ve eksikleri gidermek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız bizzat bugün buraya geldi. Kul hakkı ve yetim hakkı yemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımızla çalışmak benim için bir şereftir. Benim için bir kazanımdır. Benim için bir onurdur. Sayın Başkanımızın yaptığı hizmetlere, hem bu dünyada hem de öbür dünyada şahitlik ederiz. Bu bizim için güç kaynağıdır, gurur kaynağıdır. İnşallah Pazarcık hizmete doyacak Pazarcık'ta hemşerilerimizin yüzü gülecek”