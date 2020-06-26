Başkan Güngör; ''Bizim imkansızlık diye bir sorunumuz yok''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve kurmayları ilçe ziyaretlerinin yedincisini Pazarcık’a yaptı. Güngör; “Bizim imkansızlık diye bir sorunumuz yok. Hem Hükümetimiz hem Büyükşehir hem de ildeki merkezi idari kuruluşlarımız ortak bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 26.06.2020, 17:02 26.06.2020, 19:48
38

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil ve beraberindeki heyet ilk önce Pençe Kaplan Harekatında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın Pazarcık ilçesinde bulanan ailesine başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve heyet daha sonra ilçe belediye binasına geçti. Burada bir konuşma yapan Başkan Güngör; “Bir yıldan bu yana bu sorumluluğu ve görevi üstlendik. İhtiyaçlarımızı bir plan dahiline koyduk ve bunları eylemlendirdik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir modeli içerisinde en iyi model olduğunu görüyorum” dedi

BİRLİK OLUNCA GÜZEL İŞLER ÇIKAR

Birlik ve beraberliğin olduğu yerde iş çıkacağını belirten Güngör konuşmasına şöyle devam etti: “Buradan da hem vekillerimize hem teşkilatımıza hem Cumhur İttifakımızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ne, her kademedeki yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimize bütün çalışanlarımıza ve hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz bu birlik ve beraberlik içerisinde aynı şekilde devam ettiğimiz müddetçe aşamayacağımız sorunlar olmadığını da biliyoruz ve inanıyoruz. Bizim imkansızlık diye bir sorunumuz yok. Hem Hükümetimiz hem Büyükşehir hem de ildeki merkezi idari kuruluşlarımız ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bazen umduğumuz takvim şaşabilir. Size göre öncelik farklı olabilir. Bize göre farklı olabilir. Ama bunu ortak akılla yaptığımız zaman işlerin önceliği sıralaması dahilinde ortaya bir eylem planı çıkarıyoruz.

KIRSALDA SORUNUMUZ YOL VE SU

En önemli sorunumuz kırsalda yol su ve kanalizasyon. Bunları öncelik sıralamasına koyduğumuz zaman diyoruz ki, içme suyu ile yolunun bahanesi yok. Bu bizim en önemli önceliğimiz. Diğer sorunlarda tabi ki önemli onlara hayır demiyoruz. Onları da bu sorunları çözdükçe planlarımız ölçüsünde yapıyoruz.

BİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN YOL ARKADAŞIYIZ

Biz Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıyız, onun neferleriyiz. Onun yüzünden hiçbir zaman ümitsizlik görmedim. Biz de aynı şekilde hiçbir zaman hiçbir ümitsizlik göstermeyeceğiz. Bardağın her zaman dolu tarafından bakacağız. Geçmişini görmeyen geleceğini inşa edemez. İyisiyle kötüsüyle geçmişte bizim. Geçmişte yapılanlar da bizim. Her bir görev almış olan arkadaşımıza hangi kademe olursa olsun yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz. Biz de aldığımız bayrağı ne kadar ileriye götürebiliyorsak götüreceğiz.

YILMAZCAN İLE ÖNEMLİ İŞLER YÜRÜTÜYORUZ

Pazarcık belediye Başkanımız İbrahim Yılmazcan ile birlikte bu işleri birlikte yürütüyoruz. teşkilatımız ve Milletvekillerimiz bize yardımcı oluyorlar. Burada çok yoğun bir asfalt talebi var. Kırsal alanları için onların tamamına yakınını giderdik. Şu anda da asfaltlama çalışması devam ediyor. Bu sene Allah'ın izniyle grup yollarımız asfalt sorunumuz kalmayacak. İçme suyu sorununuz giderilecek. Her yıl farklı bir hizmet yapmış olacağız. Millet Konağımız da yine Pazarcık'ta güzel bir mekanda oluşturacağız. Ben tekrar Pazarcık da olmaktan şeref duyarım”

UMUTLANIYORUZ VE YÜREKLENİYORUZ

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’da koordineli çalışmanın önemine değinerek: “Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe belediyelerimizin koordineli çalışmaları oldukça umutlandırıyor ve yüreklendiriyor. Biz zaten Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda gayret ve çabasını biliyoruz. Bu işin koordineli ve istişarede bir şekilde yapıldığında şehrimize nasıl bir artı diğer katacağını hepimizin malumu. Bu çalışmaların hepsi devam edecek sizde görüyorsunuz. Bir pandemi süreci yaşıyoruz birçok hareketimiz çalışmamız programımız sınırlandı. Toplumun sağlığı, kendi sağlığımız gerçekten önemli. Buna rağmen şartları zorlayarak bizler halkımızla kopmadan kurallara da dikkat ederek programlarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Belediye Başkanı Hayrettin Güngör az önce altyapı çalışmalarından bahsetti. Büyükşehir Belediyemizin olmazsa olmazı alt yapı çalışmasıdır. Eğer bir şehrin yolu ve suyu yok ise o şehirde medeniyet konusunda tartışma çıkar. Altyapı konusunda da gerek Büyükşehir belediye başkanımız gerek İlçe belediye başkanımız ellerinden geleni yapmakta”

KUL HAKKI VE YETİM HAKKI YEMEYEN BİR BAŞKANIMIZ VAR

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile 1 yıldan bu yana çalıştıklarını belirterek; “Milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile birlikte 1 yıldır ilçemizde hizmete devam ediyoruz. Bu hizmetleri yerinde görmek ve eksikleri gidermek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız bizzat bugün buraya geldi. Kul hakkı ve yetim hakkı yemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımızla çalışmak benim için bir şereftir. Benim için bir kazanımdır. Benim için bir onurdur. Sayın Başkanımızın yaptığı hizmetlere, hem bu dünyada hem de öbür dünyada şahitlik ederiz. Bu bizim için güç kaynağıdır, gurur kaynağıdır. İnşallah Pazarcık hizmete doyacak Pazarcık'ta hemşerilerimizin yüzü gülecek”

#Kahramanmaraş #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal #AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil #Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 26 Haziran 2020
İmsak 03:18
Güneş 05:06
Öğle 12:40
İkindi 16:33
Akşam 20:05
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 28 57
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 29 50
6. Alanyaspor 28 44
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 29 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Bursaspor 30 49
4. Adana Demirspor 29 48
5. Altay 29 46
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 29 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 29 41
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 29 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. M. United 31 49
6. Wolverhampton 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Newcastle 31 39
14. Southampton 31 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 31 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 31 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 68
2. Barcelona 31 68
3. Atletico Madrid 31 55
4. Sevilla 31 53
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 31 46
9. Granada 31 43
10. Athletic Bilbao 31 42
11. Osasuna 31 38
12. Levante 31 38
13. Real Betis 31 37
14. Deportivo Alaves 31 35
15. Real Valladolid 31 34
16. Celta de Vigo 31 33
17. Eibar 31 32
18. Mallorca 31 26
19. Leganés 31 25
20. Espanyol 31 24