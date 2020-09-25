Başkan Güngör: ''Bölge için 61 Milyon TL’lik yatırım programımız var''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Ilıca bölgesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Güngör, Ilıca’nın Türkiye’ye hizmet veren sağlık merkezi konumuna geldiğini söyledi. Başkan Güngör, “Coğrafyası, havası ve şifalı sularıyla Ilıcamız şehrimiz ve Türkiye’nin önemli bir marka değeridir” diye konuştu.

Ulaşım Konforu Artacak

Bölge ile ilgili milletvekilleriyle de istişareler gerçekleştirdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bölgeye ulaşım sağlayan yolun iyileştirilmesi ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Gerek milletvekillerimiz gerekse Karayolları ile süreci takip ediyoruz. Kahramanmaraş Göksun yolu bölge içinde büyük önem taşıyor. İnşallah Ilıca yolunun da iyileştirilmesiyle ulaşım konforu artacak ve bölgeye artı bir katma değer sağlanacaktır” dedi.

Alt ve Üst Yapı Yatırımları

Bölge için hedeflenen yatırım programını da açıklayan Başkan Güngör, şu ifadeleri kullandı: “Bölgedeki belediyemize ait hamamı yenileyeceğiz. Bunun yanı sıra büyükşehir belediyemize ait 20 dönümlük bir alan var. Üzerinde çalışmalar yapıyoruz.Ilıcamıza güzel bir tesis kazandırmayı hedefliyoruz. Bölge ve civar mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda 61 Milyon TL’lik bir yatırım programımız var. Alt yapıda üst yapıya Ilıca bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz.” Gerçekleştirilen toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet bölgede esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi.