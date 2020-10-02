Başkan Güngör: ''Bölgede trafik akışını rahatlatacak akıllı kavşak uygulamamızı hayata geçiriyoruz''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Turgut Özal Bulvarı ile Üngüt bağlantısını sağlayan kavşakta yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı. Başkan Güngör, “Turgut Özal Bulvarı ile Üngüt bağlantısını sağlayan kavşağı yeniliyoruz. Genişletme yapılacak ve araç parkı için alanlar oluşturulacak. Trafik akışını daha kontrollü hale getirecek çalışmamızın ardından bulvarın son etabını da tamamlayacağız” diye konuştu.

Kayseri Yoluna Ulaşımda Alternatif

Turgut Özal Bulvarı’nın son etabı olacak çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Arterin Kayseri yolu ile direkt bağlantısını sağlayacak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bulvarın son etabı olacak güzergahın uzunluğu Bin 200 metre, genişliği ise 40 metre. Altyapı ve asfalt öncesi hazırlık için çalışmamızı gerçekleştirmiştik. İnşallah bölgedeki kavşak çalışmamızın ardından güzergahı da asfaltlayacağız. Hemşerilerimiz için önemli bir alternatif olacak çalışmamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.