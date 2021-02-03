Başkan Güngör , Büşra'nın hayalini gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra insan hayatına dokunmayı da ihmal etmiyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ziyaretleri sırasında ulaşarak, doğum gününü kutlamasını isteyen özel gereksinimli Büşra Çelik’in (23) hayali gerçekleştirildi. Başkan Güngör’e yaptığı talep üzerine Büşra’nın 23. yaş günü için sürpriz bir kutlama düzenlendi. Kadın ve Aile Şube Müdürü Tuğba Gökçen ve belediye personelleri, 23. yaş gününde Büşra Çelik’in Karamanlı Mahallesi’ndeki evine ziyaret gerçekleştirerek, doğum günü pastasını ve hediyelerini verdi. Ayrıca düzenlenen doğum gününde Büşra’nın sürpriz bir konuğu da vardı. Başkan Güngör, yeni yaş günü için Büşra’ya iyi dileklerini iletti.

Benim Amcam Gibi

Yapılan ziyaretten ve sürpriz doğum gününden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büşra Çelik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün yanına gittiğimde beni geri çevirmedi. Hemen adresimi ve numaramı aldılar. Bana amcam gibi yaklaştı, öyle sevdim onu. Beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam, onu görmek için tüm yeğenlerim geldiler. Sabahtan beri heyecanla bekliyordum. Geleceğinizi biliyordum. Allah kendisinden de emeği geçenlerden de razı olsun” ifadelerini kullandı.