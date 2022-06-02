Başkan Güngör Büyükelçi Yardımcısı Weststrate’yi Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen tiyatro gösterisine katılmak için şehre gelen Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate’yi makamında ağırladı. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Hollanda Büyükelçiliği ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak için şehrimize gelen Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Sayın Erik Weststrate’yi misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Büyükelçi Yardımcısı Weststrate ise Başkan Güngör’e nazik ev sahipliği için teşekkür etti.