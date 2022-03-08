Başkan Güngör, büyükşehir belediyesinin kadın çalışanlarıyla bir araya geldi

Akbel Çınaraltı Tesisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte başkan güngör’ün eşi leyla güngör’ de yer aldı.

Şehir genelinde sürdürülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde de bulunulan programda Başkan Hayrettin Güngör, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.