Başkan Güngör, çalışmaları bizzat yerinde inceledi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki 15 yapının yıkılmasıyla arterin genişliği iki katına çıkarılacak.
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2021, 16:38 16.04.2021, 17:18
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör çalışmaları bizzat yerinde inceledi.
Başkan Güngör, Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesinin son çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.
Bölgede bulunan tarihi konakları da inceleyen Güngör, şehre kazandırılacak yeni restorasyon çalışmalarının detaylarını aksu habere anlattı.
Çalışmalarının tamamlandığı, hattın Şekerli ve Kanlıdere mevkiinde yer alan 15 yapının yıkımı devam ederken. Gerçekleştirilecek çalışmayla bölgedeki yolun genişliği 10 metreden 18 metreye çıkarılacak.
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