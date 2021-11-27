Başkan Güngör, çalışmaları yerinde inceledi

Yeni Projeyle Terminal, Gişeleri, Peronları, İç Ve Dış Mekânıyla Baştan Aşağı Modern Bir Görünüme Kavuşturuldu.

Proje Kapsamında 5 Bin 500 Metrekare Kapalı Alana Sahip Olan Yapının İç Mekânında Kullanım Ömrünü Doldurmuş Alanlar Yenilendi.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ve Meclis Üyeleri Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi.

İncelemeler Sonunda Bir Açıklama Yapan Başkan Güngör, Kahramanmaraş’a Yakışır Bir Otogar Düzeni Gerçekleştirdiklerine Dikkat Çekerek Çalışmalar Hakkında Bilgiler Verdi.