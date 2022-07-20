Başkan Güngör; “Çalışmalarımızı İstişarelerle Belirliyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Orman Dairesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde ve yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlandı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, daire başkanları ve ilgililer de yer aldı.

Sinyalizasyonlu Dönel Kavşak

Yatırımları hayata geçirme noktasında vatandaşlarla yapılan istişarelerin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ihtiyaçlarını belirleme ve bu doğrultuda yatırımlarımızı hayata geçirme noktasında hemşehrilerimizle sık sık istişareler yapıyoruz. Orman Dairesi Kavşağı’nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına ilişkin kamuoyu yoklaması yaptık. Hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kamuoyu yoklaması sonucunda %70 oranında kabul edilen sinyalizasyonlu dönel kavşak taleplerini kısa sürede uygulamaya geçireceğiz” diye konuştu.