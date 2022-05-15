Başkan Güngör çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor!

Bu anlamda bir şehrin tanıtımının yolu, yöresel lezzetlerden geçtiğini ifade eden başkan Güngör, yeme içme sektöründeki esnaflara bir çağrı yaptı.

Başkan Güngör, “her bir esnafımız, menülerinde mutlaka Kahramanmaraş’a özgü tatlı ve yemeklerini sunsunlar” dedi.