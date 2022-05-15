Başkan Güngör çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kentin, turizmden istediği payı alabilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.05.2022, 12:50 15.05.2022, 12:54
Bu anlamda bir şehrin tanıtımının yolu, yöresel lezzetlerden geçtiğini ifade eden başkan Güngör, yeme içme sektöründeki esnaflara bir çağrı yaptı.
Başkan Güngör, “her bir esnafımız, menülerinde mutlaka Kahramanmaraş’a özgü tatlı ve yemeklerini sunsunlar” dedi.
Namaz Vakti 15 Mayıs 2022
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