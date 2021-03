Başkan Güngör: ''Çanakkale Ruhu Milletimizde Yaşıyor''

Zaferin 106. yıldönümünü kutlayan Başkan Güngör mesajında, Çanakkale’de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ruhuyla topyekûn bağımsızlık mücadelesi gerçekleştirildiğine değindi. Türk Milletinin her birlikteliğinden muzaffer ayrıldığını vurgulayan Başkan Güngör yayımladığı mesajda; “Çanakkale’de yazdığımız destan, aziz milletimizin birliğinin, beraberliğinin nişanesidir. Vatanı müdafaa etmek için, cepheye koşar adım giden her yaştan, her bölgeden binlerce insan, bir hilal uğruna canlarını feda etmiş, bayrağımızın al rengini onların mübarek kanları vermiştir. Yedi düvele karşı cansiperane mücadele eden kahramanlarımız, farklılıkların tamamını bir kenara bırakmış, yekvücut olmuştur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla cephe önünde kadın erkek, genç yaşlı binler mühimmatları bitince süngüleriyle mücadele etmiş, bedenlerini muazzez topraklarımızın hürriyeti için kalkan olarak kullanmışlardır. Adını tarihe yazdıran bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ emriyle, gözlerini bile kırpmadan şehit olmayı tercih eden Kahraman Türk Milleti’nin zaferidir” ifadelerini kullandı.

O Ruh Yaşamaya Devam Ediyor

Başkan Güngör mesajını, “Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, can pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbine ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda kilit bir rol oynamıştır. “Çanakkale geçilmez” ilkesiyle ecdadımızdan miras aldığımız vatan sevgisi, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bağımsızlığımız her tehlike altına girdiğinde yeniden aziz milletimizde tezahür etmiştir, tarih durdukça o ruh yaşamaya devam edecektir. Bilinmelidir ki, o ruh içimizde yaşadığı müddetçe ulaşamayacağımız hedef, başaramayacağımız iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Bu şanlı tarihin varisleri olmaktan dolayı haklı bir gururla, şehitlerimizi her an hayırla ve minnetle yâd ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; vatanı, devleti, bayrağı için canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi, bugünleri bize armağan eden kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum” cümleleriyle noktaladı.