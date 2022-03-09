Başkan Güngör, çarşı esnafını ziyaret ederek onlardan söz aldı

Kapalı çarşının yeni görünümüyle birlikte şehrin turizmi canlanacak ve bölgenin ticaret potansiyeline önemli katkı sağlayacak.

Bu anlamda yapılan ummalı çalışmaların karşılığını alabilmek adına çarşı esnaflarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir kere daha bu güzelliği birlikte korumak için söz aldı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, esnaflarından yapılan yerlerin korunmasını, izinsiz afiş, pankart asılmamasını ve kaldırım işgali yapılmamasını istedi.