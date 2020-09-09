Başkan Güngör: ''Cephe iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kapalı Çarşı’da Ayakkabıcılar Çarşısı ve Bezirgan Çarşısı ile Taşhan esnaflarını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Beraberinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve meclis üyeleri ile birlikte Tarihi Kapalı Çarşı’da esnafları ziyaret eden Başkan Güngör, esnafların problemlerini dinleyerek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı’da bulunan ve kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılması gerektiğini ifade ederek bu konuda gerekenin yapılacağını söyledi.

Ziyaret sonrası bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı’da cephe yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Geziye ilişkin bir değerlendirmede bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise; “Bu bölgede zaman zaman çeşitli restorasyonlar yapıldı fakat bakım, onarım gibi çalışma yapılması gereken bazı yerler de var. Bunlara yönelik çözüm odaklı çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullandı.