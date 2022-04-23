Başkan Güngör çocukların neşesine ortak oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen ‘Çocuk Şenliği’nde miniklerle bir araya geldi. Alana kurulan şişme maskot ve oyun alanlarıyla gönüllerince eğlenen miniklerle bir araya gelen Başkan Güngör, çocukların eğlencelerine ortak oldu. Milli İrade Meydanı’nda çocuklarla ve aileleriyle bolca sohbet eden Başkan Güngör, “Öncelikle tüm yavrularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha bu muazzez toprakları bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Etkinlikler Pazar Günü de Devam Edecek

Milli İrade Meydanı’nda oluşturulan alanda miniklerin doyasıya eğlendiğinin altını çizen Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu anlamlı günde çocuklarımız için anlamlı ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Bu kapsamda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle birlikte Milli İrade Meydanı’nda çocuklarımız için böyle güzel bir eğlence alanı oluşturduk. Gerçekten yavrularımızdan ve ailelerinden bu anlamda da çok olumlu dönüşler aldık. Herkes gayet güzel bir şekilde eğleniyor. Çocuklarımızın neşelerine ortak olmak bizleri daha da mutlu ediyor. Etkinliğimiz Pazar günü 12.00 – 17.00 saatleri arasında da devam edecek. Tüm minikleri Milli İrade Meydanı’ndaki şenlik alanımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.