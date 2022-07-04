Başkan Güngör, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarını Makamında Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar konulu panele katılmak için şehre gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ayşe Nur Bahçekapılı, Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan’ı makamında ağırladı. Ziyarette AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına şehirde devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili de kısa bir sunum yaptı.

Misafirlerimize Canı Gönülden Teşekkür Ediyorum

Heyete, İstiklal Madalyası ve kültür sanat çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar konulu Türkiye Sohbetleri Halk Buluşması için şehrimize teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımız Ayşe Nur Bahçekapılı, Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Köroğlu ile Cumhurbaşkanı Danışmanımız ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanımız Ayhan Oğan’ı konferans öncesi Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Misafirlerimize şehrimizde devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilgili sunum yaptık. İstiklal Madalyamız ve şehrimizde gerçekleştirilen kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler aktardık. Şehrimize teşrif eden kıymetli misafirlerimize bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.