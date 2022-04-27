Başkan Güngör: “Daima Yanınızdayız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Güngör, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman, şehit yakınları ve gaziler de yer aldı.

Rahmetle Anıyoruz

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Güngör, “Bugün 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Programa katılım gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler olarak bizler de sık sık aziz şehitlerimizin kıymetli aileleriyle ve gazilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu kadim topraklar üzerinde güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak onlar sayesindedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi devlet ve millet olarak onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha bu kadim topraklar için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.