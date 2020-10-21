Başkan Güngör'den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Kamuoyunun doğru habere ulaşması adına özveriyle çalışan basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, “Halkımızın doğru habere ulaşması adına, gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlarım” ifadelerini kullandı. Güngör, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında kısa bir süre önce vefat eden Gazeteci Lütfi Yıkan’ı rahmetle andıklarını da belirterek; “Bu vesileyle kısa bir süre önce vefat eden Gazeteci Lütfi Yıkan kardeşimize de bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.