Başkan Güngör'den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı!
Dünya Gazeteciler Günü mesajı yayımlayan Başkan Güngör, “Gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlarım” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2020, 19:11
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Kamuoyunun doğru habere ulaşması adına özveriyle çalışan basın mensuplarının Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, “Halkımızın doğru habere ulaşması adına, gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlarım” ifadelerini kullandı. Güngör, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında kısa bir süre önce vefat eden Gazeteci Lütfi Yıkan’ı rahmetle andıklarını da belirterek; “Bu vesileyle kısa bir süre önce vefat eden Gazeteci Lütfi Yıkan kardeşimize de bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:39
|Öğle
|12:22
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3