Başkan Güngör'den Afşin’e ziyaret!

Afşin’ine nezih bir millet bahçesi kazandıracaklarını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şunları söyledi.

“Afşin’de, 2022 yılı içerisinde büyükşehir sorumluluğundaki mahallelerimizde yol sorunu kalmayacak” dedi.

Kahramanmaraş geneline hizmet etmek için tüm finansman kaynaklarını kullanmaya çalıştıklarını bildiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sözlerine şöyle devam etti.

“Görevi üstlendiğimiz günden itibaren bütçe dışı 2 milyar lira kaynak bulduk. Bu kaynağın 1.5 milyarı tamamen hibe, 500 milyonu ise 30 yıl vadeli kredi. Bu kaynaklar katı atık, altyapı, içme suyu, kanalizasyon, isale hattı yatırımları için kullanıldı.” açıklamasında bulundu.

Akdere İçme Suyu projesiyle Afşin’in gelecekteki 100 yıllık sorununu çözüleceğini ifade eden Güngör, “Afşin’imizin en önemli yatırımlarından biride Akdere içme suyu projesi. Bu projede sadece Afşin hissesine 200 milyon lira yatırım söz konusu” dedi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Afşin Belediyesi olarak uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi.

“İlçemiz tarihinde görülmemiş hizmetlere hep birlikte imza attık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantımızın amacı planlanmaya alınmayan, yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin ortaya konulmasıdır. Bu bizim için iyi bir fırsat ve bunu en güzel şekilde değerlendirerek ilçemize hizmetlerin gelmesini arzuluyoruz. Yapılan hizmetler ve yapılacak adına Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum ” açıklamasında bulundu.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi de, “Gerçekleştirilen toplantının Afşin’in geleceğine ışık tutacağını belirtmek isterim” dedi

Çünkü mahalle muhtarlarımız taleplerini birinci ağızdan iletiyor ve bu sorunların çözümü daha etkili oluyor. Şuanda Atatürk ve Elçibey Caddesinde devam eden asfalt çalışmasından dolayı ve mahallelerimizdeki yayla yolları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarları, mahallelerinde yaşanan sıkıntıları dile getirdi.