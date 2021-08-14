Başkan Güngör'den Andırın İlçesine ziyaret

Daha sonra yenilenen kışla bahçesine geçen başkan Güngör vatandaşlarla tek tek selamlaştı sohbet etti.

İlçedeki esnafları da ziyaret eden başkan Güngör, görüş alışverişinde bulundu

Başkan Güngör Daha sonra yapımı tamamlan andırın millet konağında ve millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Bölgedeki ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hayrettin Güngör, şunları söyledi

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da başkan Güngör ve ekibine ziyareti için teşekkür etti