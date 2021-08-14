Başkan Güngör'den Andırın İlçesine ziyaret

Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör andırın ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nin aşure ikramı etkinliğine katıldı. Muharrem ayı dolayısıyla Heyetle birlikte vatandaşlara aşure dağıttı

KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 15:50 14.08.2021, 16:01
Başkan Güngör'den Andırın İlçesine ziyaret

Daha sonra yenilenen kışla bahçesine geçen başkan Güngör vatandaşlarla tek tek selamlaştı sohbet etti.

İlçedeki esnafları da ziyaret eden başkan Güngör, görüş alışverişinde bulundu

Başkan Güngör Daha sonra yapımı tamamlan andırın millet konağında ve millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Bölgedeki ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hayrettin Güngör, şunları söyledi

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da başkan Güngör ve ekibine ziyareti için teşekkür etti

#Andırın #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı #AksuTV #aksutv haber
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 14 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:37
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:39
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0