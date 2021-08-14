Başkan Güngör'den Andırın İlçesine ziyaret
Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör andırın ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi’nin aşure ikramı etkinliğine katıldı. Muharrem ayı dolayısıyla Heyetle birlikte vatandaşlara aşure dağıttı
KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 15:50 14.08.2021, 16:01
Daha sonra yenilenen kışla bahçesine geçen başkan Güngör vatandaşlarla tek tek selamlaştı sohbet etti.
İlçedeki esnafları da ziyaret eden başkan Güngör, görüş alışverişinde bulundu
Başkan Güngör Daha sonra yapımı tamamlan andırın millet konağında ve millet bahçesinde incelemelerde bulundu
Bölgedeki ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hayrettin Güngör, şunları söyledi
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da başkan Güngör ve ekibine ziyareti için teşekkür etti
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