Başkan Güngör'den düşen uçağa ilişkin açıklama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama geldi.

Başkan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’ımızda yangınlara müdahale eden yangın söndürme uçağının düştüğü bilgisini aldık. Arama kurtarma çalışmaları için çok sayıda ekibimiz bölgeye intikal etti. Uçaktaki Türk ve Rus mürettebat hayatını kaybetti.

Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olay yerindeki ekiplerden yaşanan kazaya ilişkin bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirmek üzere bölgeye havadan ve karadan ulaşım sağladı.