Başkan Güngör'den düşen uçağa ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgeye tüm ekiplerle intikal edildiğini, olay yerinde araştırmaların devam ettiğini ifade etti.
KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 18:14 14.08.2021, 18:21
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama geldi.
Başkan Güngör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’ımızda yangınlara müdahale eden yangın söndürme uçağının düştüğü bilgisini aldık. Arama kurtarma çalışmaları için çok sayıda ekibimiz bölgeye intikal etti. Uçaktaki Türk ve Rus mürettebat hayatını kaybetti.
Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olay yerindeki ekiplerden yaşanan kazaya ilişkin bilgi aldı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirmek üzere bölgeye havadan ve karadan ulaşım sağladı.
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 14 Ağustos 2021
|İmsak
|04:05
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Günlük GazetelerTümü