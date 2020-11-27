Başkan Güngör'den İl Başkanı Görgel'e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanlığı’na seçilen Fırat Görgel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 27.11.2020, 19:02
Başkan Güngör'den İl Başkanı Görgel'e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, koronavirüs tedavisinin ardından ilk ziyaretini AK Parti İl Başkanlığı’na seçilen Fırat Görgel’e yaptı.

Teşkilat binasında gerçekleştirilen programda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal ile AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri de hazır bulundu.

Göreve yeni seçilen AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’e de başarı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Koronavirüs tedavi sürecinde kongremize de katılamamıştım. Bugün Sayın Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Önceki dönem İl Başkanımız Ömer Oruç Bilal Debgici’ye yapmış olduğu hayırlı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise, “Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve değerli Belediye Meclis Üyelerimiz bizleri ziyaret etti. Kahramanmaraş’ın gelişimi için bundan sonra neler yapabileceğimiz hususunda Başkanımla istişarede bulunduk.” Dedi.

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#Hayrettin Güngör #Fırat Görgel
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