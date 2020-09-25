Başkan Güngör'den Ilıca Mahallesi’ne ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 25.09.2020, 13:16 25.09.2020, 19:25
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Başkan Güngör Ilıca’da vatandaşlarla bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

İncelmelerde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara katılım sağladı.

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara planladığımız tüm işleri bugün Ilıca’dan başlatmış oluyoruz dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada Ilıca’yı bilmeyen yoktur her yerden ziyaretçileri vardır ifadelerini kullandı.

HABER – EMRE ATAÇ

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #ılıca inceleme #ziyaret
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