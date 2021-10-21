Başkan Güngör'den kitap fuarına davet!
Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta, 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliklerinin ardından Kitap ve Kültür Fuarı da başlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 18:01 21.10.2021, 19:19
22 Ekim Cuma günü 14’te kapılarını okurseverlere açacak olan kitap fuarında hazırlıklar tamamlandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bu yıl 7’incisi düzenlenecek kitap fuarına Kahramanmaraş ve çevre illerdeki vatandaşları davet etti.
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|8
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|8
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|9
|20
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|8
|17
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|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
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|12
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|7
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|5
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|3
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