Başkan Güngör'den kitap fuarına davet!

22 Ekim Cuma günü 14’te kapılarını okurseverlere açacak olan kitap fuarında hazırlıklar tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bu yıl 7’incisi düzenlenecek kitap fuarına Kahramanmaraş ve çevre illerdeki vatandaşları davet etti.