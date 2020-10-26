Başkan Güngör'den müjde! Ulaştırma Bakanı ve Kültür Turizm Bakan Yardımcısı geliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından basın lansmanı müjdesini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ 26.10.2020, 22:50
Başkan Güngör'den müjde! Ulaştırma Bakanı ve Kültür Turizm Bakan Yardımcısı geliyor

Başkan Güngör, 30 Ekim de Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın Kahramanmaraş'a geleceğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Başkan Güngör, sosyal medya hesabından şu paylaşım da bulundu; 

"Genel Başkan Yardımcımız Sn. Mahir Ünal ile bir araya geldik. 30 Ekim Cuma günü Ulaştırma Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sn. Nadir Alpaslan ve milletvekillerimizin katılımlarıyla şehrimizde gerçekleştireceğimiz programlar hakkında görüştük.

İnşaallah 30 Ekim Cuma günü Sayın bakanlarımızın ve milletvekillerimizin teşrifleriyle şehrimizin ulaşım yatırımlarının değerlendirileceği bir çalıştay ve bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız UNESCO süreci ile ilgili de basın lansmanını gerçekleştireceğiz."

#Adil Karaismailoğlu #Hayrettin Güngör #Nadir Alpaslan #Kahramanmaraş #Mahir Ünal
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