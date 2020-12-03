Başkan Güngör'den şehit Polis Memuru Barış Göl'e taziye mesajı!
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çıkan silahlı çatışmada şehit olan Polis Memuru Barış Göl için bir taziye mesajı yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 18:13 03.12.2020, 18:18
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı açıklamada,“Bugün öğle saatlerinde şehrimizde meydana gelen olay bizleri son derece üzmüştür. Operasyonda yaralanan Polisimiz Barış Göl şehit düşmüştür. Rabbim rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum. Yine aynı olayda yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.
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