Başkan Güngör'den taziye mesajı!
Başkan Hayrettin Güngör, belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde şehrimize hizmet etmiş Ahmet Uncu’nun vefatı sebebiyle taziye mesajı yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.12.2020, 19:29
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde Kahramanmaraş’ımıza önemli hizmetlerde bulunmuş değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Ahmet Uncu’nun vefat haberini teessürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin, sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.
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