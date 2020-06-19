Başkan Güngör'den TBMM'ye ziyaret!
Bir dizi ziyaretler için Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör TBMM’de AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerine ziyarette bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 12:30
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Başkan Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’i, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’i ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ı ziyaret etti.
Ziyaretler sırasında Güngör, AK Kadrolar ile birebir yaptıkları görüşmelerde Kahramanmaraş için planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular.
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