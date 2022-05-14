Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Hürriyet Mahallesi’nde hayata geçirilecek rekreasyon alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif Şen ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Güngör yaptığı açıklamada 60 Milyon TL’lik yatırımla 3 yeni yeşil alan kazandırılacağını vurguladı.