Başkan Güngör DOĞAKA Yönetim Kurulu Toplantısı’na Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hatay’da gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 104. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Toplantı Salonu’nda DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, DOĞAKA Genel Sekreter Vekili Oğuz Alibekiroğlu ve ilgili kurum temsilcileri yer aldı.

Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum

2022 yılı genç istihdam programı, yenilikçilik finansman desteği, ajansın kurumsal faaliyetleri, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’de gerçekleştirilen ve planlanan turizm ve seracılık destekleri gibi pek çok konunun masaya yatırıldığı toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Bugün Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın 104. Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldık. Şehrimiz adına çeşitli alanlarda yapmış olduğumuz başvurular hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.