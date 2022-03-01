Başkan Güngör Doğan’ın Cenaze Törenine Katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Devlet Bakanlığı ve Kahramanmaraş Milletvekilliği görevinde bulunan Ali Doğan’ın ağabeyi Şevket Doğan’ın cenaze törenine katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2022, 16:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Devlet Bakanlığı ve 20 ve 21. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği görevinde bulunan Ali Doğan’ın ağabeyi Şevket Doğan’ın cenaze törenine katıldı. Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Şevket Doğan’ın ailesine baş sağlığı dileklerini ileten Başkan Güngör, “Devlet Bakanlığı ve milletvekilliği görevinde bulunmuş Ali Doğan’ın ağabeyi Şevket Doğan’ı son yolculuğuna uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, Doğan ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
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