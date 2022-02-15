Başkan Güngör'e minik öğrencilerden ziyaret!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İsmail Kurtul İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Okul Müdürü Hasan Tutlu, Sınıf Öğretmeni Hatice Nur Okutucu’nun da yer aldığı programda ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, minik öğrencilere İstiklal Madalyası ile ilgili bilgiler verdi. Ardından İsmail Kurtul İlkokulu öğrencileri ile yemek yiyen Başkan Güngör, ardından çocuklara Meclis Toplantı Salonu’nu gezdirdi. Miniklerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Hayrettin Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesi



Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün çok değerli yavrularımızı misafir ettik. Çocuklarımızla sohbet ettik, onların sorularını yanıtladık. Yaşları küçük olmasına rağmen şehrimize ve faaliyetlerimize karşı gerçekten çok duyarlılar. Şehrimize ve belediye hizmetlerimize ilişkin pek çok soruları oldu. Bizler de geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza şehrimizin gururu olan İstiklal Madalyamızı gösterdik, milli mücadelemizi ve nasıl bir ecdadın torunu olduğumuzu anlattık. Yavrularımızın da milli mücadelemize ve milli mücadele kahramanlarımıza ne kadar ilgili ve duyarlı olduğunu görmek beni daha da mutlu etti. Geleceğimiz olan yavrularımızla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.