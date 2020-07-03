Başkan Güngör'e teşekkür! Abdullah-Aynur Doğan çifti içme suyuna kavuştu!
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Alınoluk Köyü Fakılar Obasında yaşayan Abdullah-Aynur Doğan çifti içme suyuna kavuştuklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür ettiler.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2020, 14:48
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Daha önce yaşadıkları obada su olmadığını, suya kavuşmak için kuyu açtırdıklarını ancak su çıkmadığını ifade eden Doğan Çifti: “Daha önceleri suyumuzu eşekle taşırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün durumdan haberdar olup verdiği talimatla içme suyuna kavuştuk.
Bundan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdiler.
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