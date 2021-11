Başkan Güngör: Ekinözü’nün sorunları bir biri ardına çözülüyor

Ekinözü ilçesini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör, büyükşehir belediyesinin sosyal tesislerinde sürdürülen meslek edindirme kurslarını ve esnafları ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet eden Güngör, üretilen ürünleri satın alınıp ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi talimatı verdi.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Güngör, keyifli anlar yaşadı. Çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet edildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Özgür Çetin: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün yaptığı ziyaret son derece verimli geçti. Muhtarlarımızla bir araya geldik, esnaflarımızı ziyaret ettik, kırsal mahallelerimizi ziyaret ettik. Halkımız yapılan hizmetlerden dolayı başkanımıza teşekkürlerini iletti. Çok güzel bir gün geçirdik. Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Ekinözü’nde yaptıkları çalışmalar için teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Eker: “Başkanımızla ilçemizde birçok ziyaret gerçekleştirdik. Kırsalda gezdik, vatandaşlarımızı dinledik. İlçemiz büyükşehir Belediyesi yatırımlarından önemli pay almaktadır. Yatırım almaktadır. Yapılan hizmetleri de yerinde inceledik. Hayrettin başkanımıza teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sabah muhtarlarımızla istişare toplantısı düzenledik. Onlara yaptığımız yatırımlar hakkında bilgi verip, önümüzdeki yıl için taleplerini aldık. Merkez ve kırsaldaki mahallelerimizi ziyaret edip, bazı ev ziyaretlerinde bulunduk. Akabinde yatırımları inceledik. Ekinözü ilçemize toplam 40 milyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız da her yıl artarak devam edecek. Şunun altını çizerek ifade ediyorum, nüfusu esas alındığında nüfusa oranla en fazla yatırım yaptığımız ilçeler arasında Ekinözü ilçemiz geliyor. Bunu da şunun için yapıyoruz, Ekinözü ilçemiz küçük ölçekli ve imkanları kısıtlı olan bir ilçe, onun için büyükşehir olarak ta bu gibi ilçelerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Özellikle kırsal alanda ihtiyaç duyulan yolla ilgili hemen hemen büyük bir aşama kaydettik. Muhtarlarımıza söz verdik, önümüzdeki yıl yolla ilgili problem kalmayacak. Merkezi esas aldığımızda ana caddenin yol, kaldırım refüj çalışmaları vardı, bunların tamamını iyileştirdik ve ana caddeleri sıcak asfalt ile yeniledik. Burada Ekinözü’nün en büyük turizm özelliği içmelerdir. Bununla ilgili tesise ihtiyacımız vardı. Tesislerimizin artırılmasına çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardı. Kalkınma ajansımızla yapmış olduğumuz proje kapsamında yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırımı da yüzde 80 oranında tamamladık. İki üç ay içerisinde bitirilip hizmete açılacaktır. Bu tesis ile Ekinözü ilçesinin sağlık turizmi ve içmeler turizminin kat kat artacağını ümit ediyoruz. Ekinözü’nde kesimhane ile ilgili bir sorunumuz vardı, şu an kesimhanemiz bitirilme aşamasında. Yaklaşık bir buçuk milyon liralık bir yatırım, bu yatırım tamamlandığında bu ihtiyaç ta giderilmiş olacak. Ekinözü merkezimizin içme suyu yenilemesi hat çalışmaları bitirilmiş depolar yenilenmiş on milyon liralık bir yatırım yapmışız. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Aşağı içmelerde önemli bir çalışma yaptık. Meydanı yeniledik, yeni dükkanlar yaptık. Hemşerilerimiz şundan emin olsun, geçen yıl konuştuğumuz sorunların büyük bir kısmını bu sene konuşmuyoruz. Önümüzdeki yıl da bu sene dile getirilen sorunların büyük bir kısmını konuşmuyor olacağız. Ana caddelerde yaptığımız çalışmaların ardından sokaklarla ilgili talepler var, bunu da iki belediye başkanı olarak planlayıp önümüzdeki yıl da mahallelerimizde yol sorunu bırakmayacağız. Ekinözülü hemşerilerimize güler yüzleri ve sıcak muhabbetleri için çok teşekkür ediyorum.”