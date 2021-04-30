Başkan Güngör, ekmek fabrikası yetkilileri hakkında bilgiler aldı

Başkan Güngör, burada ekmek fabrikası yetkilileri hakkında bilgiler aldı.

Pandemi sürecinde ve ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşan ve yardımlar yapan büyükşehir belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere günlük 5 bin adet ekmek dağıtıyor.

Günde 40 bin ekmek çıkartan Büyükşehir Halk Ekmek Fabrikası 77 ayrı noktadan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor.

Başkan Güngör, burada yaptığı açıklamada 17 günlük kapanma sürecinde ihtiyaç duyan herkes ekmek büfelerimizden ücretsiz ekmek temin edebilirler ifadelerini kullandı.

Güngör, konuşmasının devamında bu süre içerisinde belediye olarak tüm alanlarımızda eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz dedi.

HABER – EMRE ATAÇ