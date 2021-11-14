Başkan Güngör Elbistan’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Pati İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile birlikte esnafları ziyaret etti. Sokaktaki vatandaşla sohbet etti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş büyükşehir belediyesi ile Elbistan Belediyesi’nin omuz omuza vererek Elbistan ilçe merkezi ve kırsalda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de yaptığı değerlendirmede Elbistan’ın yapılan yatırımlarla geleceğe hazırlandığını söyledi.

Elbistan’ın altyapı sorununun giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğüne değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kentin doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu, yol kaldırım ihtiyaçlarının gelecek yüz yılda yetecek şekilde yeniden yapıldığını söyledi.