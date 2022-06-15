Başkan Güngör Eski Bakan Tüzmen’i Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için şehre gelen devlet eski bakanı ve önceki dönem milletvekili Kürşat Tüzmen’i makamında ağırladı. Makam ziyaretinin ardından Başkan Güngör ve Kürşat Tüzmen, Tarihi Maraş Kalesi, Şairler Tepesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Eski bakanımız ve önceki dönem milletvekilimiz Sayın Kürşat Tüzmen’i şehrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımızla birlikte şehrimiz için son derece önemli olan Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Şairler Tepesi’ni ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza Kahraman şehrimizin Milli Mücadelesi, şiir ve edebiyat alanındaki çalışmalarımız ve Şairler Tepesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aktardık. Nazik ziyaretlerinden dolayı Bakanımız Sayın Kürşat Tüzmen’e teşekkür ediyorum” dedi.