Başkan Güngör esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör binevlerde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 03.04.2022, 09:50
Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Güngör esnafların sorun ve taleplerini dinledi.
Sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başkan Güngör şehrimizle ve hemşerilerimizle gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi.
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
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|28
|38
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|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
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|28
|35
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|35
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|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
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|28
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|59
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|6. M. United
|30
|51
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|31
|49
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|30
|48
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|30
|36
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|30
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|34
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|29
|31
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|30
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|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
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|30
|18
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|29
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|30
|57
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|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
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|29
|41
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|29
|40
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|38
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|30
|36
|12. Espanyol
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|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
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|29
|32
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|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
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|30
|22