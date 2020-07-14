Başkan Güngör esnaf ziyaretinde bulundu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İsmet Paşa Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 14.07.2020, 14:42
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Başkan Güngör esnaf ziyaretinde esnafların taleplerini ve şikayetlerini dinledi.
Esnaf ziyaretinde Başkan Güngör’ün ve beraberindekilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Başkan Güngör ziyaretler esnasında vatandaşlarla da bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.
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