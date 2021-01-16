Başkan Güngör: ‘Esnafımızla ,hemşehrilerimizle biriz beraberiz’

Bayazıtlı ve Ballıca Mahalleleri arasında kalan ve Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan Büğlek Caddesi’nde esnaflarla bir araya gelen Başkan Güngör, çalışmalarla ilgili son bilgileri de paylaştı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve Meclis üyeleri ile birlikte Büğlek Caddesi’ndeki esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Güngör, şu ifadelere yer verdi; “Esnaflarımızla, hemşerilerimizle bir aradayız. Bugün de Yedikuyular bölgemize ulaşım sağlayan Büğlek Caddesi’nde esnaflarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Şehrimizin geleceği adına istişareye önem veriyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinleyerek, plan ve projelerimize o doğrultuda yön veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve bereketli günler diliyorum” dedi.