Başkan Güngör: ‘Esnafımızla ,hemşehrilerimizle biriz beraberiz’
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz gün Dulkadiroğlu ilçesi Dergâh Camii’nde kıldığı Cuma Namazı sonrasında Büğlek Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hasbihal etti.
Bayazıtlı ve Ballıca Mahalleleri arasında kalan ve Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan Büğlek Caddesi’nde esnaflarla bir araya gelen Başkan Güngör, çalışmalarla ilgili son bilgileri de paylaştı.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve Meclis üyeleri ile birlikte Büğlek Caddesi’ndeki esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Güngör, şu ifadelere yer verdi; “Esnaflarımızla, hemşerilerimizle bir aradayız. Bugün de Yedikuyular bölgemize ulaşım sağlayan Büğlek Caddesi’nde esnaflarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Şehrimizin geleceği adına istişareye önem veriyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinleyerek, plan ve projelerimize o doğrultuda yön veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve bereketli günler diliyorum” dedi.
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|18
|22
|11. Göztepe
|18
|22
|12. Sivasspor
|17
|22
|13. Başakşehir
|17
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12