Başkan Güngör: "Fidanlarımızı toprakla buluşturacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özellikle yangınla mücadele eden bütün ekiplere yürekten teşekkür ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Güngör, yangınlarda kundaklama ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle insanlıktan nasibini almamış bu hainleri 'Kahraman' şehirden, İstiklalin öncü şehrinden en yüksek seviyede lanetle kınıyorum. Çünkü ciğerlerimizin yanması yanında oradaki canlarımız telef oluyor. Canlar gidiyor, fidanlar gidiyor, evler yanıyor. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Bir ağacı yetiştirmek, bir canlıyı yetiştirmek çok büyük emek istiyor. Tabi ki bunlar telafi edilebilir. Kahramanmaraş itfaiye ekibi olarak da komşularımızın talepleri doğrultusunda arkadaşlarımız her türlü desteği sağlıyorlar ve araçlarımız şu an destek veriyorlar. Burada ormanlarımızın yanması bizim ciğerimizi yaktı. Burayı tabi ki tekrar yeşillendireceğiz.

Devletimiz bütün imkanlarıyla seferber. Yangın alanlarının tekrar yeşillendirilebilmesi için 10 bin adet fidanı Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüze ulaştıracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde inşallah fidanlarımızı toprakla buluşturacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanların bölgede gerekli mesai harcadığını hatırlatan Güngör, "Biz bir bütünüz, biz büyük bir Türkiye'yiz. Biz Kahramanmaraş'ıyla bütün illeriyle bir Türkiye'yiz. Biz ekmeğimizi paylaşırız. Ne kadar imkan varsa, ne kadar ihtiyaç varsa bunların hepsini yapmaya hazırız." diye konuştu.