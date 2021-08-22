Başkan Güngör, fuar alanında vatandaşlara aşure dağıttı!
3. Kahramanmaraş Alışveriş Festivali ve Fuarı’nın son gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt aşure dağıtarak, festivaldeki esnafları ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.08.2021, 16:22 22.08.2021, 17:02
Başkan Güngör ve beraberindekiler, fuar alanına gelen vatandaşlara aşure dağıtarak, bir süre sohbet etti.
Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “bolluğun bereketin simgesi olan aşurelerimizi vatandaşlara dağıttık, ardından da festivaldeki esnaflarımızı ziyaret ettik” dedi.
Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt’da, bu yıl ki alışveriş festivalimiz yoğun katılımla gerçekleşti, seneye olacak fuarımız içinde şimdiden çalışmalara başladık” ifadelerine yer verdi.
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