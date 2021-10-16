Başkan Güngör Gafarlı’daki çalışmaları inceledi
Dulkadiroğlu ilçesi Gafarlı Mahallesi’nde gerçekleşen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gafarlı şehrimizin doğusunda yer alan bir bölge, civarda 5 mahallemiz var. Bu çalışmayla hemşehrilerimiz bölgeye konforlu ulaşım sağlayacak. İnşallah bölgenin kanalizasyon sorununu da kısa süre içinde çözüyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu’nun Gafarlı Mahallesi’nde gerçekleşen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki 5 mahalleye ulaşım sağlayan 3 kilometrelik yolda genişletme ve zemin iyileştirmelerinin tamamlandığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Gafarlı, şehrimizin doğusunda yer alan bir bölge, civarda 5 mahallemiz var. Kahramanmaraş’ımızdaki bağ evi ve yazlık kültürü dolayısıyla bölgede yaz aylarında yoğunluk oluyor. Burada ekiplerimiz 3 kilometrelik yolumuzu genişletti, sıcak asfaltla da konforlu hale getiriyor. Çok kısa bir süre içinde tamamen bitecek. İnşallah bölgedeki kanalizasyon sorununu da birkaç hafta içinde çözüyoruz” diye konuştu.
Muhtardan Başkan Güngör’e Teşekkür
İncelemeleri sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Gafarlı Mahalle Muhtarı Adem Sarı, “Mahalle yolumuzda yaşanan sıkıntıları iletmiştik. Sağ olsunlar hızla buradaki dar yolumuzu 10 metreye genişlettiler, asfaltı da tamamlanıyor. Allah razı olsun” diye konuştu. Vatandaşlar ise gerçekleşen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.
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