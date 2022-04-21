Başkan Güngör Genç Girişimcilerle Buluştu

Bugün de burada genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Son derece anlamlı olan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu’nun düzenlediği iftar programında gençlerle bir araya geldi. Programda Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ile çok sayıda genç yer aldı. İftar programında konuşan Başkan Güngör, “Geçtiğimiz iki yıl da salgın nedeniyle iftarlarda vatandaşlarımızla bir araya gelemedik ancak çok şükür bu yıl Ramazan’ın bereketinden hep birlikte faydalanıyoruz. Bugün de burada genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Genç girişimcilerimizin dinamizmi, deneyimli girişimcilerimizin tecrübeleriyle birleşince şehrimiz ve ülkemiz açısından çok olumlu bir sinerji ortaya çıkarıyor. Son derece anlamlı olan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.