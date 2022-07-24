Başkan Güngör: “Gençlerimiz İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bu yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) aldığı puan ortalamasına göre il birincisi olan Göksun’da okul müdürleriyle bir araya geldi. Programda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da yer aldı. Katılımcılarla bolca muhabbet eden Başkan Güngör, hoş sohbetlerinden ve hüsnü kabullerinden dolayı okul müdürlerine teşekkür etti.

Projeler Üretmeyi Sürdürüyoruz

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim öğretim alanında pek çok proje hayata geçirdiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ülkemizde özellikle son 20 yılda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok ciddi yatırımlar ve projeler hayata geçirildi. Eğitim kurumlarımızın niteliği ve niceliği artırıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de paydaş kurumlarımızla gerçekleştirdiğimiz koordinasyon ve iş birliğiyle şehrimizde eğitim altyapımızı geliştirmek için projeler üretmeye devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde, sınava girecek öğrencilerimiz için kazanım değerlendirme sınavları yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu deneme sınavlarının sayısını daha da artıracağız. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimize 101 bin adet kitap dağıttık. Ayrıca kırsal bölgelerde eğitim alan öğrencilerimize yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz ‘Tarihe Yolculuk’ projemiz de çok büyük ilgi gördü. Projemiz kapsamında öğrencilerimize şehrimizi ziyaret etme imkânı sağladık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi geleceğe hazırlamak için paydaş kurumlarımızla birlikte çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.