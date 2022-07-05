Başkan Güngör; “Gençlerimizin Enerjisi Bize Güç Veriyor”
AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları İl Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Gençlerimizin enerjisi bize güç veriyor. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 20:10
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları İl Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve ilçe başkanlarını makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Gençlik Kolları İl Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve ilçe başkanlarını misafir ettik. Teşkilatımızın çalışkan başkanlarını ağırlamak ve onların enerjilerinden istifade etmek bizlere de iyi geldi. Gençlik çalışmalarımızı, şehrimizdeki gençlerimize yönelik ilave nasıl çalışmalar yapabiliriz bunu konuştuk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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